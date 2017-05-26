До приїзду Порошенка в Одесі сховали стіну героїв СРСР і організували пікет

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П'ятниця, 26 травня 2017, 18:48

В Одесі до приїзду президента Петра Порошенка міська влада "декомунізувала", закривши жовто-блакитними кульками, стіну Героїв Радянського Союзу і соціалістичної праці на площі біля Оперного театру.

Як Радіо Свобода, також на Театральній площі кілька десятків активістів провели пікет, зокрема вони розгорнули плакат з написом "Одеса в полоні бандитів і сепаратистів. Куди дивиться українська влада?".

Представниця організації "Калина" Аліна Радченко у коментарі журналістам зазначила, що про заплановану акцію вони попередили мерію й поліцію за кілька днів.

"Великою помилкою є те, що президент буде стояти поряд з Трухановим (мером міста Геннадієм Трухановим) і "легалізує" таким чином реставрацію Потьомкінських сходів, яка проводилася з порушеннями", – зазначає активістка.

Також пікетувальники висловлювали обурення тим, що на захід за участю президента, який приїхав в Одесу, зокрема на відкриття реконструйованих Потьомкінських сходів і новоствореного Стамбульского парку, допускали тільки за затвердженими списками.

 
 

Ремонт та реконструкція Потьомкінських сходів коштували міському бюджету близько 22,7 мільйонів гривень, повідомили в одеській мерії. Підрядник робіт, одеська компанія "Екострой" стверджує, що на ці гроші було, зокрема, виконано укріплення й гідроізоляцію, заміну старого "гранітного одягу" сходів на новий.

Востаннє Потьомкінські сходи, які є пам’ятником архітектури національного значення та візитівкою міста, реконструювали в 1933 році.

Під час візиту в Брюссель у березні мер Одеси Геннадій Труханов, відповідаючи на питання Радіо Свобода про гарантії якості реконструкції, запевнив, що "роботи веде заслужений, визнаний в Україні професіонал, який знає свою роботу" і що "Потьомкінські сходи заживуть новим життям".

Теми: Одеса Порошенко
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