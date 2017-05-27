Проект бюджету США на 2018 рік передбачає летальну зброю для України

Проект федерального бюджету США на 2018 фінансовий рік передбачає допомогу Україні за різними програмами на загальну суму близько $ 350 млн, в тому числі можливість надання Україні летальної зброї оборонного призначення.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з оприлюдненим бюджетним запитом, на 2018 фінансовий рік загальна сума коштів на програми допомоги Україні по лінії Держдепу і USAID становить майже $ 204 млн. Ці кошти передбачені на реалізацію програм у сфері охорони здоров'я, підтримки економічного зростання і сприяння впровадженню структурних реформ в Україні.

Окремо, по лінії Міністерства оборони США передбачено надання Україні допомоги в сфері оборони і безпеки на $ 150 млн. Згідно з бюджетним запитом, ці кошти пропонується направити на навчання, оснащення та консультування українських військовослужбовців, а також зміцнення потенціалу України для захисту її суверенітету і територіальної цілісності.

Крім того, йдеться про надання військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення, розвідувальну підтримку Збройних сил і сил безпеки України. Також документ містить можливість надання Україні летальної зброї оборонного призначення, чого не було в попередніх бюджетах США.

Проектом консолідованого бюджету на 2018 рік пропонується збільшити фінансування програм "Міжнародне військове фінансування" (Foreign Military Financing, FMF) для країн Європи, Азії та Африки на суму до $ 450 млн, по лінії яких теж може бути надана допомога Україні.

В цілому проект федерального бюджету передбачає скорочення всіх програм допомоги з боку США країнам Європи та Азії на 60%. Частка України в поточному проекті становить понад 45% від всієї американської допомоги країнам регіону.

Далі бюджетний запит повинен пройти вивчення і обговорення в американському Конгресі, де можуть вноситися зміни і доповнення. Таким чином, реальні обсяги допомоги Україні будуть відомі вже після завершення всього процесу проходження документа, який зараз на початковій стадії.

Посол України в США Валерій Чалий, коментуючи агентству бюджетний запит, повідомив, що важливою є присутність в тексті положення про надання Україні летальної зброї.

"Окремо слід підкреслити, що бюджетна пропозиція Адміністрації включає положення про надання нашій державі летальної зброї оборонного призначення, що вигідно відрізняється від запитів Адміністрації в попередні роки", - сказав посол.

Чалий також зазначив, що позитивним є збільшення фінансування програми FMF для країн Європи, Азії та Африки, за якою в України високі шанси отримати додаткову допомогу.

Він додав, що українське посольство в США, українські дипломати будуть працювати над тим, щоб в результаті був прийнятий документ, який буде більш вигідний для України, ніж початковий.