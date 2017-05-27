Проект бюджету США на 2018 рік передбачає летальну зброю для України

396 переглядів
0
Субота, 27 травня 2017, 02:02

Проект федерального бюджету США на 2018 фінансовий рік передбачає допомогу Україні за різними програмами на загальну суму близько $ 350 млн, в тому числі можливість надання Україні летальної зброї оборонного призначення.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з оприлюдненим бюджетним запитом, на 2018 фінансовий рік загальна сума коштів на програми допомоги Україні по лінії Держдепу і USAID становить майже $ 204 млн. Ці кошти передбачені на реалізацію програм у сфері охорони здоров'я, підтримки економічного зростання і сприяння впровадженню структурних реформ в Україні.

Окремо, по лінії Міністерства оборони США передбачено надання Україні допомоги в сфері оборони і безпеки на $ 150 млн. Згідно з бюджетним запитом, ці кошти пропонується направити на навчання, оснащення та консультування українських військовослужбовців, а також зміцнення потенціалу України для захисту її суверенітету і територіальної цілісності.

Крім того, йдеться про надання військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення, розвідувальну підтримку Збройних сил і сил безпеки України. Також документ містить можливість надання Україні летальної зброї оборонного призначення, чого не було в попередніх бюджетах США.

Проектом консолідованого бюджету на 2018 рік пропонується збільшити фінансування програм "Міжнародне військове фінансування" (Foreign Military Financing, FMF) для країн Європи, Азії та Африки на суму до $ 450 млн, по лінії яких теж може бути надана допомога Україні.

В цілому проект федерального бюджету передбачає скорочення всіх програм допомоги з боку США країнам Європи та Азії на 60%. Частка України в поточному проекті становить понад 45% від всієї американської допомоги країнам регіону.

Далі бюджетний запит повинен пройти вивчення і обговорення в американському Конгресі, де можуть вноситися зміни і доповнення. Таким чином, реальні обсяги допомоги Україні будуть відомі вже після завершення всього процесу проходження документа, який зараз на початковій стадії.

Посол України в США Валерій Чалий, коментуючи агентству бюджетний запит, повідомив, що важливою є присутність в тексті положення про надання Україні летальної зброї.

"Окремо слід підкреслити, що бюджетна пропозиція Адміністрації включає положення про надання нашій державі летальної зброї оборонного призначення, що вигідно відрізняється від запитів Адміністрації в попередні роки", - сказав посол.

Чалий також зазначив, що позитивним є збільшення фінансування програми FMF для країн Європи, Азії та Африки, за якою в України високі шанси отримати додаткову допомогу.

Він додав, що українське посольство в США, українські дипломати будуть працювати над тим, щоб в результаті був прийнятий документ, який буде більш вигідний для України, ніж початковий.

Теми: США зброя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
АП Трампа: Санкції щодо Росії можемо хіба що посилити 26 травня 2017, 22:27
Трамп не знає, чи підтримувати санкції проти Росії 26 травня 2017, 08:37
Більшість американців вважають Росію ворогом – опитування 26 травня 2017, 07:38
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Проект бюджету США на 2018 рік передбачає летальну зброю для України
Суд у Лондоні відклав винесення рішення у суперечці України та РФ щодо 3 млрд
Кабмін обрав свого аудитора НАБУ
Кабмін у п'ятницю може призначити аудитора НАБУ
Усі новини
Bla Bla Bar

Архітектор Сергій Махно – про свої улюблені київські заклади

Подорожі

Александр Педан запустил сервис для планирования путешествий по Украине