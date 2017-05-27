Порошенко закликав G7 дати відповідь Росії на агресивну політику

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Субота, 27 травня 2017, 15:21

"Велика Сімка"  має нагоду для чіткої відповіді агресору - Росії - за агресивну політику щодо України. 

Про це у своїй колонці видання Politico заявив президент Петро Порошенко, звертаючись до лідерів "Великої Сімки", повідомляє прес-служба глави держави.

"Лідери "Великої Сімки" збираються за одним столом, де говоритимуть про складні виклики світовому порядку. ... Історія вчить нас, що умиротворення веде до ще більшої агресії і що лише з позицій сили можна відстояти сталий мир і відновити безпеку і стабільність", - зазначив Порошенко.

"Велика Сімка" - клуб поважних держав та світових лідерів, з якого Росію видворено з ганьбою - має слушну нагоду для чіткої відповіді агресору. Кремлю не змити кров зі своїх рук та не уникнути відповідальності за крадіжку Криму та експорт війни на Донбас", - додав президент. 

За словами Порошенка, "Росія не зупинить свою кампанію агресії, доки не зупинимо її ми".

"Захід має продемонструвати відданість спільним діям та повстати спільним фронтом на захист цінностей і поваги до міжнародного права. ... За умов, коли список жертв агресії далі зростає, відкладати чи вдаватися до заспокійливих напівзаходів не просто недоречно, а загрозливо", - підкреслив він.

Президент наголосив, що відновлення нормальних відносин з Москвою пролягає через Київ.

"Росія повинна виконати Мінські домовленості, передусім в частині безпеки. Вона повинна повернути Крим Україні,  відновити територіальну цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах. Все інше - від лукавого", - зазначив Порошенко. 

Як відомо, 26 та 27 травня в італійському місті Таорміна на Сицилії проходить саміт лідерів "Великої сімки".  

У неділю окрім безпекових питань очікується обговорення питань торгівлі та санкцій проти РФ.

Теми: Росія Донбас санкції Порошенко
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