У Краматорську розбили вхід до офісу філії НСТУ

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Субота, 27 травня 2017, 21:17

У Краматорську невідомі розбили вхід до офісу філії ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" "Донецька регіональна дирекція", де розташовані телеканал "До ТеБе" та радіо "Голос Донбасу".

Як повідомляє телеканал "До ТеБе", це сталося близько 22 години 26 травня.

Як видно з камер відеоспостереження, до офісу "Донецької регіональної дирекції" підійшли двоє молодиків, один з яких розбив напівскляний блок вхідних дверей. Одразу спрацювала сигналізація, і невідомі втекли.

На місце оперативно прибула група охоронного підрозділу, що обслуговує філію, та поліція. Наразі працює слідчо-оперативна група.

Офіс філії ПАТ "НСТУ" "Донецька регіональна дирекція" розташований в самому центрі Краматорська, за півсотні метрів від будівлі міської ради та Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

"З огляду на те, що ми працюємо у фронтовому регіоні, навіть, на перший погляд, хуліганський вчинок має бути ретельно розслідуваний, а винні – притягнуті до відповідальності. Особливо, коли мова йде, по суті, про напад на суспільного мовника, який тільки-но створюється в Україні", – наголосив заступник директора "Донецької регіональної дирекції", секретар Донецької обласної спілки журналістів НСЖУ Ілля Суздалєв.

Телеканал зазначає, що 24 серпня 2016 року невідомий здійснив постріли у вікно ньюз-руму телеканалу "До ТеБе", коли там перебувало більше 20 працівників. Ще раніше, у січні 2016 року, навпроти входу до каналу невідомий у камуфляжі залишив гранату.

В обидвох випадках на місці події працювали слідчо-оперативні групи, проте до цього часу про результати розслідування інформації від правоохоронних органів не надходило.

Теми: медіа
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