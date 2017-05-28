На Донбасі затримали розвідника "ДНР"

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Неділя, 28 травня 2017, 00:28

На під'їзді до КПВВ "Гнутове" правоохоронці затримали чоловіка, який раніше входив до лав бойовиків "ДНР".

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Під час огляду особистих речей у нього виявлено військовий квиток так званої "ДНР" та довідку про участь в бойових діях на боці НЗФ", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці з'ясували, що чоловік з 2014 по 2016 роки проходив "службу" в одному з підрозділів бойовиків на неконтрольованій території.

"Громадянин неодноразово приймав участь в бойових діях та здійснював бойові виходи з метою ведення диверсійно-розвідувальної роботи. З його слів у 2016 році звільнився з лав НЗФ так званої "ДНР" за власним бажанням", - відзначили в Держприкордонслужбі.

Чоловік був переданий співробітникам СБУ для проведення слідчих дій.

Теми: "ДНР"
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