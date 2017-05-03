У Сирії загинув російський підполковник

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Середа, 3 травня 2017, 00:25

У Сирії загинув російський військовий радник підполковник Олексій Бучельніков.

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на Міноборони Росії.

Підполковник Бучельніков був убитий в результаті обстрілу підрозділу сирійської армії снайпером. Військовий посмертно представлений до державної нагороди.

За даними Міністерства оборони Росії, всього з початку операції в Сирії, з вересня 2015 року, загинули близько 30 російських військовослужбовців.

Згідно із зібраними Reuters матеріалами, втрати російської сторони, включаючи найманців приватних військових компаній, набагато вище. За даними агентства, більшість загиблих формально не були військовослужбовцями, а цивільними, які працюють як приватні особи за контрактом під керівництвом російського військового командування. Москва офіційно не визнавала присутності найманців в Сирії.

Теми: Сирія Росія
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