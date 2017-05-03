Клінтон звинувачує у своїй поразці на виборах Росію і директора ФБР

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Середа, 3 травня 2017, 00:55

Гілларі Клінтон звинувачує в своїй поразці на президентських виборах в США втручання Росії і директора ФБР Джеймса Комі, який відкривши проти неї розслідування "відлякав" виборців.

Про це вона розказала на жіночому форумі у Нью-Йорку, пише Радіо Свобода.

Клінтон згадала оприлюднення 7 жовтня старого відеозапису, у якому тодішній кандидат від республіканців Дональд Трамп обговорює жінок, а відразу після цього WikiLeaks опублікував викрадене листування Демократичної партії .

"Який збіг. Ви просто не можете помилитися", – зазначила Клінтон.

Також вона згадала дії директора ФБР Джеймса Комі.

Під час передвиборчої кампанії у США Wikileaks опублікував низку електронних листів і документів, пов’язаних із кандидатом на посаду президента від демократів Гілларі Клінтон, що були отримані після зламу пошти менеджера кампанії Клінтон Джона Подести.

Джейсм Комі оголосив, що ФБР не рекомендує порушувати проти Гілларі Клінтон справу щодо можливого неналежного поводження з матеріалами, що могли становити державну таємницю, але звинуватив її у "надзвичайній недбалості", що призвела до викрадення цих листів.

Після цього, менш ніж за два тижні до виборів, Комі направив до законодавців листа, у якому йшлося про виявлення нових листів, пов’язаних із перебуванням Клінтон на посаді держсекретаря, на комп’ютері колишнього чоловіка її помічниці. За два дні до виборів Джеймс Комі заявив, що ці нові листи не дали проти Клінтон ніяких даних, щодо яких можна було б порушувати справу.

Як відомо, у січні спецслужби США оприлюднили звіт про те, що, за їхніми оцінками, президент Росії Володимир Путін наказав здійснити "кампанію впливу" з метою підірвати довіру до виборчої системи США і дискредитувати суперницю Дональда Трампа Гілларі Клінтон.

Також п’ять різних комітетів Конгресу проводять пов’язані з Росією розслідування.

Теми: США Клінтон Росія
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