Тіллерсон назвав розмову Трампа з Путіним конструктивною

149 переглядів
0
Середа, 3 травня 2017, 01:26

Державний секретар США Рекс Тіллерсон позитивно оцінив телефонну розмову між лідерами США і Росії у вівторок, назвавши її детальною й конструктивною.

Про це він заявив під час виходу до преси перед офіційною зустріччю з міністром закордонних справ Саудівської Аравії у Державному департаменті США, передає Укрінформ.

"Це був дуже конструктивний дзвінок. Двоє президентів мали дуже й дуже позитивну розмову та дуже детальний обмін думками. Подивимось, що буде далі", - відповів глава зовнішньополітичного відомства США на єдине запитання, яке встигли поставити журналісти.

Як повідомлялось, Путін і Трамп обговорили координацію дій США і Росії у боротьбі з тероризмом в контексті Сирії, ситуацію навколо КНДР та можливість організації зустрічі у прив'язці до саміту G20 на початку липня.

Теми: Трамп Путін США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кремль: Путін і Трамп поговорили про Сирію, КНДР та зустріч на G20 2 травня 2017, 23:18
Трамп і Путін поговорять по телефону 2 травня 2 травня 2017, 05:27
Трамп заявив, що "мав би за честь" зустріч з лідером КНДР 1 травня 2017, 20:52
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Обстріли під Авдіївкою: загинув 1 військовий
Кремль: Путін і Трамп поговорили про Сирію, КНДР та зустріч на G20
2 травня в Одесі: затримано 14 осіб, правопорушень не допущено
Будинок профспілок в Одесі знову "замінували", людей евакуюють
Усі новини
Хочу перемагати!

Як виступає 93-річний тенісист України

6 фільмів травня

Гай Річі, Рідлі Скотт і Ульріх Зайдль