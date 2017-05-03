Командувач НАТО в Європі просить більше сил для стримування РФ

116 переглядів
0
Середа, 3 травня 2017, 03:38

Командувач НАТО в Європі, заявив що США потрібно більше військ в Європі для стримування все більш агресивної Росії.

Про це Кертіс Скапарротті заявив на слуханнях у сенатському комітеті, пише The Hill.

За його словами, сили США в Європі, які включають дві бригади бойових груп і одну ротаційну бригаду, повинні з часом зростати.

"Росія представлена там не легкими силами, а важкою технікою", - сказав генерал.

"Для того, щоб наші сили були більш надійними і правильно укомплектованими, нам потрібно більше бронетанкової техніки ... щоб переконатися, що у нас є достатні сили, які дозволять нам стримувати Росію", - підкреслив він.

Скапаротті систематично виступає за те, щоб США протистояли агресивній поведінці Росії. У березні він уже закликав до збільшення чисельності військ США, систем і боєприпасів в Європі.

На сьогоднішній день в Європі перебуває військовий контингент США в кількості близько 62 тис. осіб. Для порівняння, за часів холодної війни у Штатів в Європі було до 300 тис. військових, зазначає видання.

Теми: НАТО Європа США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Столтенберг: НАТО не буде втручатися в можливий конфлікт між США і КНДР 30 квітня 2017, 07:38
Норвегія виділить гроші для України на адаптацію військових, звільнених в запас 29 квітня 2017, 10:26
Парламент Чорногорії ратифікував вступ країни до НАТО 28 квітня 2017, 17:33
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Обстріли під Авдіївкою: загинув 1 військовий
Кремль: Путін і Трамп поговорили про Сирію, КНДР та зустріч на G20
2 травня в Одесі: затримано 14 осіб, правопорушень не допущено
Будинок профспілок в Одесі знову "замінували", людей евакуюють
Усі новини
Хочу перемагати!

Як виступає 93-річний тенісист України

Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Брюгге