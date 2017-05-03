Порошенко підписав закон, що дозволить дати Героя України Жизнєвському

Президент Петро Порошенко підписав Закон, який надасть можливість дати Героя України білорусу Михайлу Жизнєвському, який загинув під час Революції Гідності.

Відповідний закон у середу підписав президент Петро Порошенко, передає прес-служба президента.

"Україна вдячна і завжди пам’ятатиме подвиг Героїв Небесної Сотні, що віддали найцінніше – своє життя. Віддали його не тільки за свободу нашої держави, але і за те, щоб зберегти демократію і свободу в усій Європі і в усьому світі", – зазначив президент.

Порошенко наголосив, що в цій боротьбі пліч-о-пліч з українцями стояли і громадяни інших країн.

"На свій великий подвиг Небесна Сотня йшла свідомо і без жодного страху, так само як і сьогодні українські Герої боронять нашу державу від російського агресора на Донбасі. Вони боронять право України бути справді незалежною, успішною європейською державою", - зазначив Порошенко.

Як відомо. Закон "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про державні нагороди України" був прийнятий Верховною Радою 13 квітня 2017 року.

Законом встановлюється, що звання Герой України як виняток може бути присвоєно посмертно іноземцю, нагородженому орденом Героїв Небесної Сотні, за здійснення визначного геройського вчинку, пов'язаного із відстоюванням конституційних засад демократії, прав і свобод людини під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року).

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Глава держави ініціював внесення відповідних змін до діючого законодавства за результатами зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні, яка відбулася 20 лютого цього року. Президент нагородив орденами Героїв Небесної Сотні трьох іноземців – громадян Білорусі Михайла Жизневського, Грузії – Зураба Хурцію і Давида Кіпіані, які загинули під час Революції Гідності.