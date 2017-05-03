Інтерпол дійсно припинив розшук Януковича – поліція

223 перегляди
0
Середа, 3 травня 2017, 18:31

Українське національне бюро Інтерполу підтверджує, що міжнародна організація припинила розшук колишнього президента Віктора Януковича.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

За його словами, відповідна інформація надійшла до нацбюро від Комісії з контролю за файлами Інтерполу. Він додав, що ця комісія також зобов'язала Генеральний секретаріат Інтерполу видалити з бази розшуку Віктора Януковича та усю інформацію стосовно його сина Олександра.

Тракало повідомив, що українське бюро передало отриману інформацію, а саме копію рішення Комісії з контролю за файлами Інтерполу щодо Януковича, Генеральній прокуратурі України як органу досудового розслідування.

Стосовно причин таких дій Інтерполу речник поліції зазначив, що це можуть коментувати тільки в ГПУ.

Раніше прес-секретар Януковича Юрій Кірасір заявив, що Інтерпол зняв з розшуку колишнього президента України Віктора Януковича.

Євген Кізілов, УП

Теми: Янукович Інтерпол розшук
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Януковича заявили, що його зняли з розшуку Інтерполу 3 травня 2017, 17:19
Порошенко: Відібрані в Януковича гроші зміцнять гривню 3 травня 2017, 13:07
Лещенко: "кошти Януковича" конфіскували з порушеннями за 2 тижні 1 травня 2017, 13:35
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Інтерпол дійсно припинив розшук Януковича – поліція
На Світлодарській дузі загинули троє бійців
Під час навчань загинув військовий
У Януковича заявили, що його зняли з розшуку Інтерполу
Усі новини
Репортаж

Волонтери – мости з життям, в якому бійці комусь потрібні

Протестуйте себе

10 ознак того, що ви ніколи не розбагатієте