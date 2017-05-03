Бойовики накрили "Градом" українських морпіхів біля Широкиного

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Середа, 3 травня 2017, 19:01

З початку цієї доби терористи ОРДЛО 19 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських військ на Донбасі.

Про це йдеться в зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00 3 квітня.

"Російсько-терористичні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій Збройних Сил України", - кажуть в штабі.

Так, на приморському напрямку з мінометів калібру 120 мм ворог обстрілював опорні пункти поблизу Гнутового, а з мінометів калібру 82-мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – позиції під Павлополем.

"З переносної реактивної системи Град "Партизан" та озброєння БМП противник гатив по морських піхотинцях поруч Широкиного", - йдеться в повідомленні.

Також з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював позиції поблизу Водяного. В районі Водяного та Новотроїцького активізувались ворожі снайпери.

На донецькому напрямку, повідомляють у штабі, епіцентром вогневого протистояння були українські позиції в районі Авдіївки, захисників якої противник накривав вогнем танку, мінометів калібру 82-мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Троїцького ворог бив з 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів. У районі Пісків діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку з гранатометів різних систем російсько-окупаційні війська обстрілювали опорні пункти поблизу Новоолександрівки, Кримського та Троїцького.

"З початку доби один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення", - зазначили у прес-центрі.

Як повідомлялося, 2 травня у зоні АТО в районі Світлодарської дуги загинули троє українських військових.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
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