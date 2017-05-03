У рішенні Ради Європи є визнання російських репресій в Криму – МЗС

198 переглядів
0
Середа, 3 травня 2017, 22:17

Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) у своєму рішенні, схваленому 3 травня, визнав численні порушення прав людини у незаконно анексованому Криму.

Про це йдеться у заяві МЗС, що надійшла до "Європейської правди" після появи інформації про дане рішення.

В дипвідомстві зазначили, що КМРЄ, засуджуючи незаконну анексію, "вкотре наголосив, що такий акт з боку Російської Федерації є порушенням міжнародного права".

"Поряд з такими порушеннями прав людини як обмеження свободи слова та мирних зібрань, свободи релігії та переконань, відзначаються репресії проти національних меншин, зокрема, кримських татар", - йдеться у заяві.

В МЗС підтвердили попередню інформацію про те, що КМРЄ вимагає відновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

"Документ містить чітку вимогу до Російської Федерації вжити всіх заходів для забезпечення прав людини в Криму, включаючи перегляд судової заборони Меджлісу.

Одним з центральних положень рішення є заклик забезпечити безперешкодний доступ правозахисних механізмів Ради Європи, зокрема її Комісара з прав людини, на тимчасово окупований півострів для здійснення моніторингу дотримання прав людини відповідно до їхнього мандату", - йдеться у повідомленні.

Інші деталі щодо появи та змісту даного рішення - в новині "Рада Європи офіційно вимагає відновити Меджліс та пустити його лідерів до Криму" та у тексті, який "Європейська правда" планує опублікувати в четвер, 4 травня.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Голову адміністрації Януковича Інтерпол теж більше не шукає
Рада Європи офіційно вимагає відновити Меджліс і пустити його лідерів до Криму
Горбатюк: Рішення Інтерполу по Януковичу буде оскаржуватись
Інтерпол відмовився розшукувати і депутата-утікача
Усі новини
Апетит

Весь час мучить голод? Учені кажуть, винна може бути сіль

Життя в мережі

Залежність від соцмедіа та поради, як із неї вирватися