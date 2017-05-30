Насіров просить НАБУ відпустити його за кордон на лікування

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Вівторок, 30 травня 2017, 02:53

Відсторонений керівник фіскальної служби Роман Насіров просить детективів Національного антикорупційного бюро повернути йому закордонний паспорт.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, передає "УНІАН".

Відзначається, що Насіров надав слідству документи, які підтверджують нагальну необхідність виїзду за кордон на лікування. Країною, де повинні надати медичні послуги, Насіров назвав США.

У документі чиновник наголошує на необхідності післяопераційного лікування - хірургічне втручання він вже переніс в Києві. Журналісти також отримали копію запрошення з Національного інституту діабету США - там готові лікувати українця за рахунок американського бюджету.

"Лікування фінансується з бюджету Департаменту охорони здоров'я США. Клініка хотіла б щорічно оглядати пацієнта з метою контролю за його станом протягом найближчих 5 років. Участь в дослідженні для пацієнта безкоштовно", - йдеться в цьому документі.

Хірург Олександр Ларін, який робив Насірову операцію заявив, що головний фіскал дійсно потребує подальшої терапії.

"У нас відсутній один фармпрепарат, йод 123 - 122 йод є, а 123 немає. Є відповідні труднощі щодо виконання протоколу. Була запропонована клініка в Марселі, в Ізраїлі, в США. Ми направили звернення і виписки з історії хвороби з кодом оперативного втручання. І першими, хто дав добро і запрошення на лікування - були США", - заявив він.

Як відомо, детективи НАБУ на початку березня 2017 року затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

7 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу в 100 мільйонів гривень.

Теми: Насіров НАБУ
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