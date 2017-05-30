Омелян повідомив деталі про перший український лоу-кост

1163 перегляди
0
Вівторок, 30 травня 2017, 09:58

Цього року має бути зареєстрована українська лоукост-авіакомпанія, що виконує внутрішні рейси, а швидкісні залізничні колії з'являться в Україні через 5-10 років.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі "5 каналу" в понеділок.

За словами міністра, в новій бюджетній авіакомпанії буде іноземний капітал, але 51% акцій буде належати українцям, оскільки "це є передумовою для того, щоб компанія мала право виконувати внутрішні рейси усередині України".

"Переговори тривають успішно. Я сподіваюся, що у нас є всі шанси для того, щоб юридично компанія була зареєстрована вже цього року, можливо, почалися перельоти по Україні та за межі", - заявив Омелян.

Коментуючи, інформацію про перспективу будівництва швидкісних залізничних пасажирських магістралей, , що з'явилася в ЗМІ, міністр зазначив, що це "дороге задоволення" і це має бути "потужний проект з великим інвестором".

"Побудувати євроколію, яка з'єднає Київ з Варшавою і потенційно з Берліном, Київ - з Одесою, після повернення Криму - з Кримом. Проводимо зараз переговори з китайськими компаніями на умовах державно-приватного партнерства. Я сподіваюся, що ці переговори будуть успішними. У тимчасовому розрізі це мінімум від 5 до 10 років з сьогоднішнього дня - якщо у нас переговори йдуть успішно і у нас ефективний менеджмент "Укрзалізниці", - зазначив Омелян.

Інтерфакс-Україна

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Аграмунт порушив домовленість про відставку з посади президента ПАРЄ
У Києві на Позняках із машини розстріляли чоловіка
Хроніка 30 травня. Саакашвілі віддали Одещину, а Кіркорову – народного артиста
СЦКК: Бойовики обстріляли сільгосппідприємство, почалася пожежа
Усі новини
На власному досвіді

Прожити все життя біля Байкового кладовища

"Там не нудно!"

Как это – провести восемь лет на Антарктиде