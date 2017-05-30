Застрелений в Києві виявився радником голови "Укрспирту"

Застреленим у вівторок на вулиці Гришка виявився радник голови "Укрспирту" Віктор Панков.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в правоохоронних органах.

Раніше у поліції зазначили, що особу загиблого чоловіка встановлено. Це – киянин, 1968 р.н., однак його імені не повідомили.

"Під час огляду тіла судмедексперт виявив чотири поранення. З місця події експерти вилучили гільзу калібру 9 мм. Правоохоронці опитують свідків і очевидців", - ідеться в оновленому повідомленні.

У 2014 році Панков був в.о. директора підприємства.

Як відомо, вранці 30 травня на вулиці Гришка, 9 невідомий з автомобіля "Ауді" застрелив чоловіка. Подія сталася близько 8:16.

Зловмисник зник з місця події на "Ауді" червоного кольору.

Оксана Коваленко, УП

