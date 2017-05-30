СБУ намагається заблокувати заборонені канали й on-line

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Вівторок, 30 травня 2017, 12:39

Служба безпеки України намагається блокувати доступ до заборонених в Україні телеканалів через інтернет за допомогою спеціальних програм.

Як пише Ліга.net, минулого тижня у харківських магазинах мережі "Ельдорадо" співробітники СБУ провели обшуки, виявивши на одному з продаваних пристроїв додатки для показу інтернет-телебачення ForkPlayer.

29 травня СБУ повідомила, що в Харківській області торговельна мережа за 1900 гривень встановлювала на SMART-телевізори програмне забезпечення, яке дозволяє дивитися заборонені Радою національної безпеки і оборони України телеканали.

За даними спецслужби, розробили це ПЗ українські IT-фахівці, хостинг здійснювала одна з найбільших в Україні провайдерських компаній.



Під час обшуків у магазинах Харкова та за місцями проживання фігурантів справи виявили бухгалтерську та іншу документацію, яка "доводить реалізацію нелегального програмного забезпечення", заявляє СБУ.

СБУ: припинили розповсюдження ПЗ для перегляду заборонених телеканалів
СБУ: припинили розповсюдження ПЗ для перегляду заборонених телеканалів
ssu.gov.ua

Доступ до серверного обладнання, розташованого в Києві, було заблоковано.

 

Відкрито кримінальне провадження за ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Вирішується питання про кваліфікацію дій зловмисників за іншими статтями. СБУ також перевіряє торговельну мережу на рахунок сплати податків і її реальних прибутків.

Зі свого боку, в.о. керівника роздрібної мережі "Ельдорадо" Дмитро Гайчук запевнив Ліга.net, що співробітники магазинів встановлюють на телевізори лише ліцензійний софт із доступом до легальних відеосервісів, таких як Megogo, Divan.tv.

За його словами, в ході обшуків у двох магазинах вилучили комп'ютери співробітників, флешки і один сервер, а деяких співробітників магазина викликають на допит в СБУ.

Як випливає з візуальних даних СБУ, за допомогою ForkPlayer на телевізорі в магазині відкривалася телевізійна платформа FreeSlynet (Slynet.tv з IP-адресою в Москві).

У службі підтримки Slynet журналісту розповіли, що повідомили в соцмережах про обмеження для жителів України доступу до заборонених російських каналів.

Роботу ForkPlayer (IP-адреса з Києва) уже поновлено.

У сервісі заявили, що "Ельдорадо брало гроші за установку ForkPlayer і додавало при налаштуванні свої плейлісти з сепаратистськими каналами".



Коментуючи обшуки через нібито перепрошивку телевізорів, у компанії зіронізувати й припустили, що "далі СБУ повинна зайнятися Гуглом".



Олена Рощенко, УП

Теми: телебачення санкції інтернет технології СБУ
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IP: 35.187.182.---cris30.05.2017 13:25
До блокування супутникового телебачення залишився один крок)))
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