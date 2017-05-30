Через сутички у Львівській облраді постраждали 11 осіб

Під час сутичок у Львівській обласній раді до лікарів звернулися 11 постраждалих.

Про це повідомляють у прес-центрі Львівської міської ради.

"По допомогу до нас звернулось дві жінки. Одна з них госпіталізована з не важкими опіками. Це львів’янка. За словами потерпілої, на ній загорілась сорочка", – розповів Василь Обаранець, головний лікар міської клінічної 8-ої лікарні.

Другу жінку та 9 постраждалих правоохоронців, за словами лікаря, наразі обстежують медики. У всіх пацієнтів легкий або середній ступінь важкості.

Раніше націоналісти увірвались до Львівської облради, вимагаючи підтримати маніфест, що передбачає амністію учасників бойових дій.

Софія Лукашова, для УП