Через сутички у Львівській облраді постраждали 11 осіб

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Вівторок, 30 травня 2017, 18:29

Під час сутичок у Львівській обласній раді до лікарів звернулися 11 постраждалих.

Про це повідомляють у прес-центрі Львівської міської ради.

"По допомогу до нас звернулось дві жінки. Одна з них госпіталізована з не важкими опіками. Це львів’янка. За словами потерпілої, на ній загорілась сорочка", – розповів Василь Обаранець, головний лікар міської клінічної 8-ої лікарні.

Другу жінку та 9 постраждалих правоохоронців, за словами лікаря, наразі обстежують медики. У всіх пацієнтів легкий або середній ступінь важкості.

Раніше націоналісти увірвались до Львівської облради, вимагаючи підтримати маніфест, що передбачає амністію учасників бойових дій.

Софія Лукашова, для УП

Теми: Львів
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