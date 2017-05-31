У зоні АТО загинув сапер, 5 бійців поранено – штаб
30 травня в зоні проведення антитерористичної операції один український військовий загинув, 5 бійців отримали поранення.
Про це на брифінгу у середу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу 1 український військовослужбовець загинув, п'ятеро дістали поранення", – сказав полковник.
Лисенко уточнив, що загинув сапер, який підірвався на вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання.
Це сталося в Залізному (Торецької міськради), ще один боєць внаслідок підриву зазнав поранення. Внаслідок обстрілів 2 поранених – в Авдіївці, 1 – в Мар'їнці та ще один – у Новотроїцькому.
Речник АТО також зазначив, що "до вчорашнього дня сили АТО не мали безповоротніх бойових втрат від 11 травня".
Валентина Романенко, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.