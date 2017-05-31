Міноборони призиватиме по кілька десятків офіцерів з області

8711 переглядів
0
Середа, 31 травня 2017, 16:15

Кількість офіцерів запасу, яких призиватимуть на військову службу, буде незначною.

Про це в коментарі "Українській правді" розповів представник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Юзеф Венскович.

Він сказав, що наказ набуде чинності після юстування, яке має відбутися до кінця тижня.

На запитання, яка кількість офіцерів буде призиватися, він відповів "небагато".

"Якщо поділити ту кількість осіб, яких будуть призивати, на 25 адміністративних одиниць, то будуть десятки з області. Тобто, незначна кількість", - сказав він.

"Не складе проблеми відібрати цю кількість серед офіцерів запасу, враховуючи те, що за останні 7 років у нас підготовлено 70 тисяч (офіцерів первинного офіцерського складу, які отримали військову підготовку у військових навчальних закладах, але не служили - ред.)", - сказав Венскович.      

За його словами чисельність призваних у кожній області буде залежати від кількості військовозобов’язаних офіцерів запасу, які перебувають на обліку.

"Є загальна чисельність (офіцерів, яких треба призвати – ред.) і залежно від кількості військовозобов’язаних офіцерів запасу, які перебувають на обліку, там буде розподіл. Це все залежить від облікових даних", - сказав він.

Водночас на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook опублікували роз'яснення щодо призиву.

Як відомо, 30 травня Міноборони призиває на військову службу офіцерів запасу, які отримали військову підготовку у військових навчальних закладах, але не служили.

"Строкова служба" триватиме 18 місяців.

Призиватися будуть громадяни віком до 43 років, які мають відповідну військову підготовку у військових навчальних закладах (ступінь не нижче бакалавра), але не проходили військової служби.

Після проходження 3-місячної допідготовки призваних офіцерів призначать на посади у військових частинах і підрозділах, які не залучаються в АТО.

У Міноборони вказали, що до призову можуть не потрапити офіцери за станом здоров'я, за результатами професійно-психологічного відбору, військово-лікарської комісії.

Також є низка умов для відстрочки – сімейні обставини, завершення навчання, або за станом здоров'я.

Олександр Шумілін, УП

Теми: Міноборони армія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Міноборони розповіли, з яких областей недобір призовників 30 травня 2017, 14:08
Українські миротворці діють у 9 міжнародних операціях у світі 29 травня 2017, 11:52
Армії передадуть 60 полагоджених винищувачів 26 травня 2017, 12:33
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Міноборони призиватиме по кілька десятків офіцерів з області
На Вінниччині невідомі влаштували стрілянину, є поранений
Активісти: Влада паралізує роботу Конституційного суду
Насіров обурився, що "негідники" з НАБУ заборонили йому їхати в США
Усі новини
Музика тижня

Плейлист Олексія Бондаренка, засновника блогу про музику LiRoom

Відео

Вийшов трейлер фільму про молодого Волдеморта від фанів Гаррі Поттера