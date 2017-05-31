Порноресурс розмістив у себе фільм Навального про Медведєва

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Середа, 31 травня 2017, 21:49

Порноресурс PornHub розмістив у себе на сайті фільм опозиційного політика Олексія Навального "Він вам не Дімон".

Ролик з'явився на сайті після того, як Люблінський суд Москви зобов'язав Навального видалити всі публікації, де згадується мільярдер Алішер Усманов, зокрема, фрагмент фільму "Він вам не Дімон".

Після рішення суду Навальний в твіттері опублікував свою переписку з PornHub.

В кінці минулого року PornHub був внесений Роскомнаглядом до списку заборонених сайтів. У квітні 2017 року обмеження зняли.

У середу суд визнав недостовірними кілька публікацій Фонду боротьби з корупцією та Олексія Навального про мільярдера Алішера Усманова і зобов'язав протягом 10 днів видалити дані з сайту, Фейсбук і Youtube, а також опублікувати спростування протягом трьох місяців.

Сам Навальний після засідання заявив, що не збирається видаляти ролик і виконувати рішення суду, і закликав прихильників "ще сильніше боротися з системою".

Новая газета

Теми: Медведєв цензура Росія
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