Генпрокуратура Росії не виконує запити ГПУ – прокурор
Генпрокуратура Росії не виконує запити, надіслані українською стороною.
Про це у ході брифінгу у четвер, 4 травня, заявив прокурор військової прокуратури Руслан Кравченко, відповідаючи на запитання УП.
Так, перший запит щодо допиту екс-президента Віктора Януковича у справі про держзраду був надісланий до Російської Федерації 28 жовтня 2016 року.
"Ми направляли запити про міжнародну правову допомогу. Ніколи ще Генеральна прокура Росії не виконала наші запити", - зазначив він.
"Вони відповідають, що виконання запитів неможливе", - пояснив він. Крім того прокурор зазначив, що обвинуваченню невідоме точне місце проживання Януковича.
На уточнення, чи намагалася українська прокуратура допитати інших українських високопосадовців, які теж переховуютьв Росії, Кравченко відповів: "Так, (запити - ред.) відхилено і не виконано".
Як відомо, у четвер, 4 травня, Оболонський районний суд розпочав підготовче засідання у справі про держзраду Януковича.
Суд частково задовольнив клопотання захисників Януковича, дозволивши йому участь по відеозв'язку та переніс підготовче засідання на 18 травня 10 годину.
Роман Кравець, Тетяна Кусок, УП
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