Український військовий підірвав себе, щоб не здатись в полон – АТО

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Четвер, 4 травня 2017, 13:02

Штаб АТО уточнив дані щодо загиблих 1 травня: з української сторони загинуло 3 військових та ще 4 отримали поранення.

 Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.

Він повідомив, що 1 травня після 17 години група українських військових потрапила під потужний ворожий обстріл в районі селища Луганське.

"Унаслідок цього обстрілу серед бійців з’явилися поранені. Під час евакуації пораненого троє загинули. Один підірвав себе гранатою, щоб не потрапити  полон", - заявив Мотузяник.

Українська сторона докладає зусиль для повернення тіл.

Таким чином, 1 травня втрати української армії склали: 3 загиблих і 4 поранено, з них 3 загиблих і 3  поранених припадають саме на селище Луганське.

Говорячи про дані на 4 травня, Мотузяник підтвердив, що за минулу добу загиблих немає, однак 9 бійців поранено.

Тетяна Кусок, УП

Теми: АТО
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