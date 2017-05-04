Судді Конституційного суду просять зібратися, щоб обрати голову

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Четвер, 4 травня 2017, 13:05

Четверо суддів Конституційного суду ініціювали проведення спеціального пленарного засідання з питання обрання голови суду.

Про це йдеться у їхньому зверненні до в.о. голови Юрія Бауліна, яке є у розпорядженні "Української правди".

Звернення направили судді Микола Мельник, Сергій Сас, Ігор Сліденко та Станіслав Шевчук.

Необхідність розгляду питання про вибори нового очільника КС ініціатори проведення такого засідання обґрунтовують тим, що ще 19 березня 2017 р. закінчився трирічний строк перебування на посаді голови КС Юрія Бауліна.

Відтоді посада голови КС вакантна.

 

Згідно з регламентом голова обирається не пізніше двохмісячного строку з дня, коли посада голови стала вакантною.

При цьому згідно зі ст. 148 Конституції КС обирає голову зі свого складу на спеціальному пленарному засіданні Суду.

Четверо суддів просять визначитися із датою засідання до 19 травня. Секретаріат КС зареєстрував прохання 28 квітня.

Наразі у КС працює 15 суддів, які уповноважені обрати нового очільника Конституційного суду.

Як відомо, 20 березня Конституційний суд призначив виконуючим обов'язки свого голови колишнього керівника Юрія Бауліна, термін повноважень якого на цій посаді закінчився 18 березня.

Українська правда

Теми: суд Конституція Київ
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