Лікарю, який за 900 доларів зробив "білий квиток", світить до 10 років

До суду направили обвинувальний акт за підозрою в хабарництві лікаря військово-лікарської комісії Білоцерківського об’єднаного міського військового комісаріату.

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.



Згідно з інформацією, упродовж лютого-березня 2017 року лікар вимагав та одержав хабар в розмірі 900 дол США за довідку про визнання непридатним до призову на строкову військову службу за станом здоров’я.



Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.



За інкриміноване діяння обвинувачений може потрапити за грати терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Українська правда