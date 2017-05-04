Лікарю, який за 900 доларів зробив "білий квиток", світить до 10 років

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Четвер, 4 травня 2017, 21:52

До суду направили обвинувальний акт за підозрою в хабарництві лікаря військово-лікарської комісії Білоцерківського об’єднаного міського військового комісаріату.

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

Згідно з інформацією, упродовж лютого-березня 2017 року лікар вимагав та одержав хабар в розмірі 900 дол США за довідку про визнання непридатним до призову на строкову військову службу за станом здоров’я.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За інкриміноване діяння обвинувачений може потрапити за грати терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура медицина
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