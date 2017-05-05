Нижня палата Конгресу США проголосувала за нові санкції проти КНДР

Нижня палата американського Конгресу майже одностайно затвердила законопроект, який розширює санкції проти Північної Кореї через її провокаційну поведінку та посилення ракетної і ядерної загрози в регіоні.

Про це повідомляє Укрінформ.

Переважна більшість конгресменів (419) підтримали законопроект, запропонований республіканцем Єдом Ройсом. Лише один законодавець висловився проти.

Нові санкції проти КНДР націлені, головним чином, на галузі зовнішньої торгівлі, морських перевезень та, фактично, рабського використання людської праці режимом країни.

Документ серед іншого надає право міністерству національної безпеки США оглядати вантажі, адресовані до Північної Кореї, на території Сполучених Штатів. У тому числі йдеться про авіаперевезення і морські перевезення на суднах, що перебували в портах КНДР.

Крім того, кораблі під прапором КНДР та інших держав, що порушують Резолюції ООН, не зможуть входити до морських портів США, якщо законопроект буде прийнятий.