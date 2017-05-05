Нижня палата Конгресу США проголосувала за нові санкції проти КНДР

90 переглядів
0
П'ятниця, 5 травня 2017, 03:58

Нижня палата американського Конгресу майже одностайно затвердила законопроект, який розширює санкції проти Північної Кореї через її провокаційну поведінку та посилення ракетної і ядерної загрози в регіоні.

Про це повідомляє Укрінформ.

Переважна більшість конгресменів (419) підтримали законопроект, запропонований республіканцем Єдом Ройсом. Лише один законодавець висловився проти. 

Нові санкції проти КНДР націлені, головним чином, на галузі зовнішньої торгівлі, морських перевезень та, фактично, рабського використання людської праці режимом країни. 

Документ серед іншого надає право міністерству національної безпеки США оглядати вантажі, адресовані до Північної Кореї, на території Сполучених Штатів. У тому числі йдеться про авіаперевезення і морські перевезення на суднах, що перебували в портах КНДР. 

Крім того, кораблі під прапором КНДР та інших держав, що порушують Резолюції ООН, не зможуть входити до морських портів США, якщо законопроект буде прийнятий. 

Теми: Північна Корея США санкції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
КНДР погрожує "катастрофічними наслідками", через навчання США і Південної Кореї 1 травня 2017, 01:48
США можуть прискорити запровадження санкцій проти КНДР 29 квітня 2017, 05:27
Північна Корея запустила балістичну ракету 29 квітня 2017, 01:24
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики третю добу не видають тіла загиблих українських бійців – штаб АТО
Радіо Свобода оприлюднило відео вибуху автомобіля ОБСЄ
Боровик: Причин для позбавлення мене українського громадянства немає
Рада Європи оприлюднила текст рішення щодо Криму
Усі новини
Хочу перемагати!

Як виступає 93-річний тенісист України

Книга

"Череп": уривок з нового роману Олега Шинкаренка