Трамп дозволив церкві агітувати за політиків

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П'ятниця, 5 травня 2017, 06:21

Президент США Дональд Трамп підписав указ про релігійні свободи, який пом'якшує заборону на політичну агітацію в церкві.

Про це пише BBC.

Таким чином, релігійні групи можуть отримати можливість безпосередньо підтримувати того чи іншого кандидата на виборах, тоді як раніше діяла заборона на таку підтримку, запроваджена президентом Ліндоном Джонсоном.

"Ми більше ніколи не допустимо, щоб віруючих гнобили, залякували або затикали їм рот", - заявив Трамп.

Однак для того, щоб повністю скасувати поправку, президенту ще потрібне схвалення конгресу.

Указ також дозволяє релігійним групам не постачати забезпечувати контрацепції своїх співробітників - раніше до цього їх зобов'язувала система медичної страховки, відома як Obamacare.

Однак указ не включає в себе дозвіл бізнесам відмовляти в обслуговуванні геям, посилаючись на свободу віросповідання - цього побоювалися багато організацій, які виступають за громадянські свободи і права ЛГБТ.

Теми: США релігія
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