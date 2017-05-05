Справа екс-чиновників НБУ за кредит "Реал-банку" пішла до суду

Генеральна прокуратура передала до суду звинувачувальний акт стосовно колишніх заступника голови Національного банку Олексія Ткаченка та директора департаменту Нацбанку Романа Яковлєва.

Про це повідомляє генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо екс-чиновників НБУ завершено.

Слідство підозрює їх "в участі у створеній колишнім президентом Віктором Януковичем та Сергієм Курченком злочинній організації та вчиненні у її складі незаконного заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України".

Ткаченка і Яковлєва звинувачують у забезпеченні прийняття Нацбанком у 2013 році "незаконного рішення про видачу підконтрольному злочинній організації банку стабілізаційного кредиту, який у подальшому обернуто на користь співучасників злочину шляхом виведення коштів за кордон та обернення їх на готівку".

У результаті цього державі завдано збитки на суму 787 мільйонів гривень.

"Під час досудового розслідування до обвинувачених застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але вони скористались передбаченою законом можливістю звільнення з під варти шляхом внесення застави у розмірі 3 млн грн та 1,5 млн грн відповідно", – нагадує Генпрокуратура.

На все встановлене майно звинувачених накладено арешт.

Як відомо, 13 липня 2016 року ГПУ затримала колишнього заступника голови НБУ Олексія Ткаченка й екс-директора генерального департаменту банківського нагляду НБУ Романа Яковлєва. Їм інкримінують розкрадання 787,3 млн гривень стабілізаційного кредиту, виданого "Реал банком" з квітня 2013 року до лютого 2014 року.

Генпрокуратура заявляла, що затримані діяли в змові з колишнім главою Нацбанку Ігорем Соркіним, колишнім головою правління "Реал банку" Володимиром Агафоновим і харківським бізнесменом Сергієм Курченком.

Суд арештував Ткаченко та Яковлєва і призначив заставу 20 і 10 млн гривень відповідно. Вони внесли заставу.