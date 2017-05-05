Суд дав доступ СБУ до телефонних розмов Захарченка

80 переглядів
0
П'ятниця, 5 травня 2017, 13:51

Суд надав Службі безпеки України доступ до інформації про мобільні розмови ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка з 1 березня 2014 року.

Про це йдеться в ухвалі суду від 21 квітня, передають Українські новини.

Як йдеться в ухвалі, 31 липня 2014 року Захарченко повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу.

У той же день у зв'язку з тим, що проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити фактичне місцезнаходження підозрюваного не виявилося можливим, він був оголошений у розшук.

1 серпня 2014 року суд надав правоохоронцям дозвіл на затримання "голови" ДНР для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

СБУ встановила номер мобільного телефону оператора "МТС", яким користується Захарченко в період з 2014 року по теперішній час.

Суд задовольнив дане клопотання і надав слідчим СБУ доступ до речей і документів, які містять інформацію про дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор і прив'язку до базових станцій та їхню адресу, а також адресу місцезнаходження абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання з 1 березня 2014 року по 30 березня 2017 року.

Також надано доступ до інформації про вхідні, вихідні SMS-повідомлення та інформацію про GPRS-трафік, про належність номера конкретній особі (у разі, якщо абонент є контрактним) за номером телефону Захарченка.

Теми: СБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Колишнього співробітника СБУ судитимуть за те, що перейшов на бік Росії 4 травня 2017, 19:59
СБУ знайшла російські міни біля військової частини у Широкиному 2 травня 2017, 17:15
СБУ затримала в Одесі групу людей за підозрою в підготовці терактів 2 травня 2017, 13:48
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За добу на Донбасі поранено 10 військових – штаб
Суд зобов'язав ГПУ зайнятися нагородною зброєю, яку роздає Аваков
Спостерігачі СЦКК потрапили під обстріл бойовиків – Міноборони
Хроніка 5 травня. Бездітна білочка від Тимошенко та загублена в Криму російська ракета
Усі новини
Лайфхак

Як прожити тиждень без сміття

Гонорари

Скільки зароблять за виступи на Євробаченні Джамала, Onuka та Руслана