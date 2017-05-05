Суд дав доступ СБУ до телефонних розмов Захарченка

Суд надав Службі безпеки України доступ до інформації про мобільні розмови ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка з 1 березня 2014 року.

Про це йдеться в ухвалі суду від 21 квітня, передають Українські новини.

Як йдеться в ухвалі, 31 липня 2014 року Захарченко повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу.

У той же день у зв'язку з тим, що проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити фактичне місцезнаходження підозрюваного не виявилося можливим, він був оголошений у розшук.

1 серпня 2014 року суд надав правоохоронцям дозвіл на затримання "голови" ДНР для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

СБУ встановила номер мобільного телефону оператора "МТС", яким користується Захарченко в період з 2014 року по теперішній час.

Суд задовольнив дане клопотання і надав слідчим СБУ доступ до речей і документів, які містять інформацію про дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор і прив'язку до базових станцій та їхню адресу, а також адресу місцезнаходження абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання з 1 березня 2014 року по 30 березня 2017 року.

Також надано доступ до інформації про вхідні, вихідні SMS-повідомлення та інформацію про GPRS-трафік, про належність номера конкретній особі (у разі, якщо абонент є контрактним) за номером телефону Захарченка.