З початку доби в зоні АТО бойовики здійснили 19 обстрілів: є поранений

З початку доби в зоні АТО зафіксовано 19 обстрілів позицій Збройних Сил України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО 5 травня.

Так на приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв опорні пункти поблизу Павлополя. З озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів гатив по захисниках Красногорівки.

Морських піхотинців під Гнутовим та Лебединським противник обстрілював зі стрілецької зброї, а оборонців Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів.

На донецькому напрямку, з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів ворог вів вогонь по наших воїнах поруч Авдіївки, Троїцького та Кам’янки. З протитанкових гранатометів та стрілецької зброї бив по оборонцях Зайцевого.

120-мм міномети противник застосував по позиціях під Кримським, а міномети калібру 120-мм, гранатомети та кулемети великих калібрів – по опорних пунктах поблизу Новозванівки. З 82-міліметрових мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог гатив по захисниках Троїцького.

З протитанкових гранатометів противник бив по позиціях під Новоолександрівкою, а зі стрілецької зброї – по опорних пунктах у районі Донця.

В штабі АТО зазначають, що з початку доби один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

Як повідомлялося, за добу 4 травня на Донбасі було поранено 10 військових.

Українська правда