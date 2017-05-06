Хакери викрали велику частину листів штабу Макрона
Хакери викрали і опублікували ввечері в п'ятницю велику частину електронних листів штабу кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона.
Про це повідомляє Reuters.
Користувач під ніком Emleaks виклав на файлообмінник Pastebin близько 9 гігабайт викрадених листів.
Рух Макрона "Вперед!" підтвердив, що їх зламали.
"Рух Вперед!" став жертвою масштабного і скоординованого злому..., що призвело до поширення в соціальних мережах різної внутрішньої інформації", - йдеться в заяві.
Співробітник міністерства внутрішніх справ Франції відмовився від коментарів.
Другий тур президентських виборів у Франції відбудеться 7 травня. За пост президента боротимуться кандидат від ультраправих Марін Ле Пен і лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон. Відповідно до соцопитувань, на виборах переможе Макрон.
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