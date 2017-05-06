Іракські сили і коаліція домоглися прогресу у витісненні ІДІЛ з Мосула

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Субота, 6 травня 2017, 02:45

Іракські сили безпеки за підтримки міжнародної коаліції досягли нового прогресу в західній частині Мосула по витісненню терористичного угрупування ІДІЛ.

Про це заявив в п'ятницю директор прес-операцій Пентагону капітан Джефф Девіс, передає "Укрінформ".

"Останнім часом у цьому районі спостерігалося зменшення прогресу, іноді через погодні умови, іноді через передислокацію. Тепер ми маємо певний успіх в районі північного заходу міста, в тому числі на берегах річки Тигр", - зазначив він.

Зокрема, за його словами, напередодні було звільнено, щонайменше, 24 кв. км. Всього ж, з початку операції в Мосулі, підкреслив капітан Девіс, звільнені з-під контролю терористів 550 кв. км в західній частині міста.

У той же час, як зазначив Девіс, коаліційні війська продовжують авіаудари по ІДІЛ, в тому числі по тактичних підрозділах терористів, бойових позиціях, артилерійських і мінометних системах, будівлях, системах ППО, вузлах зв'язку та управління.

"Отже, авіаудари підтримки на цьому напрямі є достатньо значними", - підсумував він.

Теми: Ірак США
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