В ООН заявили, що голод є основною причиною міграції
Голод і недоїдання є основною причиною міграції.
Про це йдеться в новій доповіді Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП), передає Центр Новин ООН.
"Питання продовольчої безпеки і міграції тісно взаємопов'язані. Адже голод змушує людей залишати свої будинки в пошуках їжі, а масові переміщення населення ведуть до поглиблення гуманітарних криз і величезного навантаження на продовольчі системи країн, що приймають мігрантів", - наголошується в доповіді.
Автори доповіді встановили, що зниження рівня продовольчої безпеки на один відсоток обертається зростанням числа міжнародних мігрантів на 1,9%.
Експерти ВПП закликають держави-члени ООН і приватних донорів вкладати більше коштів у розвиток сільського господарства і зміцнення продовольчих систем в країнах походження мігрантів.
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