Вночі в Одесі у дворі волонтерського центру прогримів вибух

В ніч на 6 травня в Одесі біля будинку, де розміщуються волонтерські організації і штаб "Самооборони Одеси" прогримів вибух.

Про це повідомляє місцеве видання Думская.net.

Як повідомили у поліції, на місці події на вул.Канатній, 35 вибухнула граната, ймовірно РГД-5. На місці працює слідчо-оперативна група.

Раніше у дворі цього ж будинку подібний інцидент стався у серпні 2015 року.

Також видання оприлюднило запис з камери відеоспостереження, на якому зафіксовано момент вибуху.