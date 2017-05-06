Вночі в Одесі у дворі волонтерського центру прогримів вибух

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Субота, 6 травня 2017, 11:18

В ніч на 6 травня в Одесі біля будинку, де розміщуються волонтерські організації і штаб "Самооборони Одеси" прогримів вибух. 

Про це повідомляє місцеве видання Думская.net.

Як повідомили у поліції, на місці події на вул.Канатній, 35 вибухнула граната, ймовірно РГД-5. На місці працює слідчо-оперативна група.

Раніше у дворі цього ж будинку подібний інцидент стався у серпні 2015 року. 

Також видання оприлюднило запис з камери відеоспостереження, на якому зафіксовано момент вибуху.

Теми: Одеса волонтери
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