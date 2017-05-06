У Москві опозиція влаштувала узгоджений мітинг до річниці "Болотної площі"

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Субота, 6 травня 2017, 14:52

У Москві проходить мітинг опозиції "За Росію проти свавілля та репресій" до 5-ї річниці подій на Болотній площі. 

Як повідомляє Дождь, в рамках акції буде організовано ходу від проспекту Академіка Сахарова, очікувана кількість учасників - до 10 тисяч осіб.

За даними РІА Новости, мітинг почався з півгодинною затримкою, на акції присутні кілька сотень людей і багато журналістів. Наразі про інциденти та порушення громадського порядку не повідомляється. 

Разом з тим за даними ініціативи "Білий лічильник" станом на 14:00 за московським часом через рамки металошукачів на територію акції протесту у центрі Москви пройшли 2,8 тисячі осіб.

Як повідомив один з організаторів акції, головний редактор "Щотижневого журналу" Олександр Риклін, наряд поліції зірвав задник і транспарант зі сцени, на якій мають виступати учасники мітингу опозиції.

За словами Рикліна, це сталося "за вказівкою людини у штатському" - він приїхав і, побачивши задник сцени, сказав, що "це треба зняти".

На заднику було написано "Досить Путіна! Досить війни! Досить мракобісся! Досить репресій! Досить терпіти Кадирова". 

"Поліцейський наряд заліз, за секунду все здерли - задник, банер, який висів спереду на самій сцені. Там було написано "Болотна справа - ганьба Росії", - повідомив Риклін.

Фотографію "людини у штатському", яка віддав розпорядження зняти задник зі сцени, Риклін опублікував у себе на cторінці у Facebook.

Теми: Росія мітинги
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