З початку доби троє військових отримали поранення

22 перегляди
0
Субота, 6 травня 2017, 18:16

З початку доби в зоні АТО зафіксовано 19 ворожих обстрілів, троє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120-мм противник накривав захисників Луганського, а з мінометів калібру 82-мм та великокаліберних кулеметів бив по оборонцях Верхньоторецького та Авдіївки. По опорних пунктах наших військ поблизу шахти "Бутівка", Кам’янки та Зайцевого ворог гатив з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. Поблизу Зайцевого діяли ворожі снайпери.

На Приморському напрямку, 120-міліметрові міномети та стрілецьку зброю ворог застосовував по позиціях поруч Широкиного, а гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети – по опорних пунктах поблизу Павлополя та Мар’їнки. В районі Водяного активно діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 120-мм підрозділи російсько-окупаційних військ гатили по позиціях поблизу Кримського. Зі 120-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів ворог накривав опорні пункти неподалік Новозванівки. З протитанкових гранатометів противник вів вогонь по позиціях у районі Троїцького та Новоолександрівки, а стрілецьку зброю застосовував по опорних пунктах в районі Станиці Луганської.

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У штабі підсумували п'ятницю в АТО: без втрат, 5 поранених 6 травня 2017, 13:13
Бойовики віддали тіла трьох українських військових - штаб 6 травня 2017, 12:36
Доба в АТО: Бойовики били 63 рази, 5 військових ЗСУ поранені 6 травня 2017, 06:48
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Електропостачання ДФС відновлено
Аваков обіцяє жорстку реакцію на антиукраїнські заяви 9 травня
Тандіт: В заручниках у бойовиків ОРДЛО - 128 громадян України
Вночі в Одесі у дворі волонтерського центру прогримів вибух
Усі новини
наука

Хірурги успішно пересадили голову пацюку, щоб повторити те саме з людиною

6 фільмів травня

Гай Річі, Рідлі Скотт і Ульріх Зайдль