Мешканець Зайцевого двічі отримав поранення під час обстрілу

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Субота, 6 травня 2017, 20:24

У Зайцевому 55-річний місцевий мешканець отримав осколкові поранення грудей та спини внаслідок обстрілу бойовиків.

Як повідомляє прес-служба поліції Донеччини, у суботу о 14.15 до поліції Бахмута надійшло повідомлення від лікарів, що під час нічного обстрілу постраждав мирний житель.

Поліцейські встановили, що у п'ятницю о 22.00 чоловік, перебуваючи у себе вдома по вул. Маресьєва, почув вибух та отримав перше поранення у лопатку. Потім вирішив вибігти на подвір’я, в результаті чого отримав друге осколкове поранення в груди. Постраждалий самостійно дістався лікарні, де медики надали йому допомогу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Теми: Донецька область АТО
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