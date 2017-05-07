Закон про електронний квиток в міському транспорті набув чинності

Закон про впровадження автоматизованих систем оплати проїзду в міському громадському транспорті (електронний квиток) набув чинності.

Закон був прийнятий Верховною Радою 17 січня, підписаний президентом 3 лютого, опублікований в офіційній парламентській газеті "Голос України" у вівторок 7 лютого й набуває чинності через 3 місяці після опублікування, тобто 7 травня, пишуть Українські Новини.

Електронний квиток - це проїзний документ установленої форми, що після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду надає право пасажирові на отримання транспортних послуг.

Органам місцевого самоврядування надані повноваження з введення автоматизованої системи обліку оплати проїзду, установлення порядку її функціонування, а також форм носіїв, видів, порядку обігу й реєстрації проїзних документів, також з визначення особи, уповноваженої стягувати плату за транспортні послуги у разі впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

Також закон установлює обов'язковість забезпечення пільгових категорій населення електронними квитками в населених пунктах, де впроваджена автоматизована система обліку оплати проїзду, і обов'язку для пасажирів здійснювати реєстрацію проїзних документів у населених пунктах.

Крім того, документ передбачає збільшення штрафу за безквитковий проїзд пасажира в міському транспорті з 20-кратного до 30-кратного розміру вартості проїзду.

Раніше Міністерство інфраструктури прогнозувало впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському громадському транспорті (електронний квиток) у рамках пілотного проекту у Львові й Дніпрі до квітня 2017 року.

У лютому перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Геннадій Пліс вказував, що основною проблемою під час впровадження системи електронного квитка в столиці є відсутність єдиного підходу до цієї системи.