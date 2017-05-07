У Києві урочисто відкрили "Євробачення-2017"

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Неділя, 7 травня 2017, 20:57

7-го травня у столиці відбулася офіційна церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

Найдовшою в історії конкурсу червоною доріжкою пройшли артисти та делегації 42-х країн-учасниць.

Захід було проведено перед Маріїнським палацом, де окрім преси, зібралися також акредитовані фанати "Євробачення".

Цього дня на вулиці Грушевського було заборонено рух транспорту та обмежено пересування пішоходів.

Першими червоним хідником пройшли представники Албанії на чолі з конкурсанткою Ліндітою Халімі.

Українські конкурсанти з гурту "O.Torvald" з’явилися останніми на правах господарів конкурсу.

Кожен з учасників, подолавши 265 метрів червоної доріжки, піднімався на дах Євроклубу, де підписував прапор своєї країни та запускав у повітря.

Друга частина церемонії розпочалася з промови першої леді країни Марини Порошенко. Вона зазначила, що пісні конкурсу щорічно об’єднують різні країни та людей, тому це свято символізує єдність Європи. Перша леді також подякувала Джамалі, що саме вона повернула "Євробачення" до України.

Мер Києва Віталій Кличко, в свою чергу, зазначив, що Київ завжди був європейським містом і географічно, і ментально.

"Музика може змінити світ, зробити його розумнішим і добрішим. Тож хай всюди лунає музика", сказав Київський міський голова.

Джамала зі сцени Євроклубу наголосила, що тішиться за Україну, яка стала частиною свята, створеного "Євробаченням".

"Я також радію, що зараз тисячі людей приїхали до України, і вони побачать справжню країну, справжній Київ, не через телебачення чи газети, а на власні очі. Вони познайомляться з українцями, з нашою культурою, спробують нашу їжу, і це чудово", - додала вона.

Як відомо, перший півфінал конкурсу відбудеться 9-го травня, другий півфінал – 11-го травня. 13-го травня пройде гранд-фінал конкурсу. Всі головні події відбуватимуться у МВЦ на Лівому березі столиці.

Тамара Кудрявченко, УП

Теми: Євробачення
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