На виборах президента Франції переміг Макрон - екзит-поли

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Неділя, 7 травня 2017, 21:09

За даними екзит-полів на виборах президента Франції перемогу здобув лідер руху "Вперед!" Емануель Макрон. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", низка ЗМІ оприлюднила перші офіційні екзіт-поли після того, як о 20:00 за центральноєвропейським часом закрилися виборчі дільниці у Франції. 

Зокрема, Le Monde наводить дані опитування, проведеного Ipsos, за яким він набрав 65.1% голосів тих виборців, які виявилися готовий оголосити про свій вибір на виході з виборчої дільниці.

Марін Ле Пен отримала 34,9% голосів, що є рекордним результатом для праворадикальної партії "Національний фронт", однак означає, що вона програла у боротьбі за президентське крісло.

Праве видання Le Figaro, яке тривалий час було опонентом Макрона, наводить дещо інші дані. За їх підрахунком, Макрон набирає 65,5%, Ле Пен - 34,5%

Цікаво, що перед оголошенням результатів виборів у штабі Ле Пен стався конфлікт зі ЗМІ, було скасовано акредитацію десятка видань.

Детальніше про ситуацію після виборів - в статті "За три дні до президента: як змінить Францію обрання нового лідера

Європейська правда

Теми: Франція вибори
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