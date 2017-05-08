Підсумки виборів у Франції: Макрон випередив Ле Пен майже в два рази

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Понеділок, 8 травня 2017, 03:36

Лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон здобув перемогу в ході другого туру президентських виборів у Франції.

Про це повідомляє МВС країни.

Так, після підрахунку 100% бюлетенів Макрон набирає 66,06% голосів. Всього за нього віддали свої голоси 20,7 млн виборців.

За лідера "Національного фронту" Марін Ле Пен проголосували 33,94% французів. В цілому свої голоси за неї віддали 10,6 млн людей.

2,24% бюлетенів були визнані недійсними.

Раніше Макрон вже виступив з переможною промовою перед своїми виборцями. Політик пообіцяв служити Франції і бути вірним принципам "свободи, рівності і братерства".

Теми: Франція вибори
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