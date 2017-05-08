В Афганістані ліквідований лідер ІДІЛ

517 переглядів
0
Понеділок, 8 травня 2017, 04:41

Глава терористичного угрупування "Ісламська держава" в Афганістані було вбито 27 квітня в провінції Нангархар.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційних осіб Афганістану.

Відзначається, що Абул Хасіб був ліквідований в ході спільної операції спецслужб Афганістану і США.

Як пише агентство, Хасіб був призначений в минулому році після загибелі свого попередника. Він зробив ряд широкомасштабних атак, в тому числі в головному військовому госпіталі в Кабулі 8 березня. Тоді бойовики в одязі лікарів проникли в госпіталь і влаштували стрілянину, загинули десятки людей.

У США заявили, що всього 27 квітня були вбиті 35 терористів ІГІЛ, в тому числі їх кілька високопоставлених командирів.

Теми: тероризм Афганістан США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики "Боко Харам" відпустили близько 80 викрадених школярок 7 травня 2017, 06:26
Підрив авто місії ОБСЄ: Тимчук хоче пояснень щодо другої машини 5 травня 2017, 17:33
Суд дав доступ СБУ до телефонних розмов Захарченка 5 травня 2017, 13:51
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Підсумки виборів у Франції: Макрон випередив Ле Пен майже в два рази
СЦКК: Бойовики продовжують обстріли, пошкоджені будинки та школа
На виборах президента Франції переміг Макрон - екзит-поли
У Києві урочисто відкрили "Євробачення-2017"
Усі новини
Культура

Художник Андрій Єрмоленко: У нас є проблема – ми не можемо займатися людським

Євросироти

З чим стикаються діти українських трудових мігрантів