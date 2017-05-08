СБУ затримала банду торговців зброєю із зони АТО

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Понеділок, 8 травня 2017, 12:36

Співробітники Служби безпеки України та прокуратури затримали групу торгівців, що продавали зброю та боєприпаси, вивезені із районів антитерористичної операції.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За інформацією спецслужби, під час обшуків за місцем проживання зловмисників в Одесі, Хмельницькому та Чернівцях правоохоронці виявили великий арсенал зброї та боєприпасів, викрадених з військових арсеналів, а саме - автомат Калашникова, три гвинтівки Мосіна, два гранатомети РПГ-18, пістолет-автомат "РАК", гвинтівку з маркуванням "ММГ ВМ", гвинтівку калібру 32 мм, по два пістолети Макарова та "ТТ", пістолет "Форт-12 М" із глушником, пістолет-кулемет "РМ-63 ЯАК".

Повідомляється, що торгівці також зберігали десять гранат до підствольного гранатомету "ВОГ-25", гранату РГД-5 та дві "РГО", кілька тротилових шашок, чотири сигнальні міни та майже 5 тисяч набоїв різного калібру тощо. За місцем проживання одного з фігурантів правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення бойових набоїв.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 263-1 та ст. 263 Кримінального кодексу. П’ятьом затриманим, у тому числі організатору угруповання, повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

 
 
 
 

Українська правда

Теми: Донбас АТО зброя СБУ прокуратура
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