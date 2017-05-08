СБУ затримала банду торговців зброєю із зони АТО
Співробітники Служби безпеки України та прокуратури затримали групу торгівців, що продавали зброю та боєприпаси, вивезені із районів антитерористичної операції.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
За інформацією спецслужби, під час обшуків за місцем проживання зловмисників в Одесі, Хмельницькому та Чернівцях правоохоронці виявили великий арсенал зброї та боєприпасів, викрадених з військових арсеналів, а саме - автомат Калашникова, три гвинтівки Мосіна, два гранатомети РПГ-18, пістолет-автомат "РАК", гвинтівку з маркуванням "ММГ ВМ", гвинтівку калібру 32 мм, по два пістолети Макарова та "ТТ", пістолет "Форт-12 М" із глушником, пістолет-кулемет "РМ-63 ЯАК".
Повідомляється, що торгівці також зберігали десять гранат до підствольного гранатомету "ВОГ-25", гранату РГД-5 та дві "РГО", кілька тротилових шашок, чотири сигнальні міни та майже 5 тисяч набоїв різного калібру тощо. За місцем проживання одного з фігурантів правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення бойових набоїв.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 263-1 та ст. 263 Кримінального кодексу. П’ятьом затриманим, у тому числі організатору угруповання, повідомлено про підозру в скоєнні злочину.
Українська правда
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