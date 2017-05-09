Миколаївська ОДА заплатить більше 2 млн за просування в соцмережах

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Вівторок, 9 травня 2017, 00:33

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської облдержадміністрації уклало договір на 2 млн.192 тис.грн з "Південноукраїнським медіа холдингом" на просування в соціальних мережах та інтернет-ресурсах.

Про це з посиланням на дані системи Prozorro повідомляє ІншеТВ.

Тендер був проведений в дуже стислі терміни: конкурс оголосили 30 березня, а вже 5 травня укладено договір з переможцем.

У торгах брали участь тільки два претенденти: ФОП Петренко Іван Миколайович і ТОВ "Південноукраїнський медіа холдинг".

В ході аукціону переможець знизив ціну з 2 млн.469 тис.грн. до 2 млн. 192 тис. 550 грн.

Економія від очікуваної ціни склала 257 тис.грн.

 

В рамках договору переможець торгів зобов'язується забезпечити поширення інформації про актуальні питання соціально-економічного та суспільно-політичного життя області на загальноукраїнських інтернет-ресурсах і в паблік соціальних мереж Facebook і Youtube (цільова аудиторія жителі Миколаївської області).

Для цього виконавець зобов'язується розмістити 576 інформаційних повідомлень на сайтах УНІАН, Укрінформ, Українські новини, Інтерфакс-Україна та 218 повідомлень в соцмережах Facebook і Youtube.

Ціна розміщення одного повідомлення на загальноукраїнських ресурсах становить 2800 грн. Ціна одного повідомлення в соцмережах Facebook і Youtube - 2659,41 грн.

ТОВ "Південноукраїнський медіа холдинг" зареєстровано в Херсоні, його директором є добре відомий в цьому місті громадський діяч і головний редактор інтернет-ресурсу "Херсонські вісті" Ігор Трубаєв. Засновник фірми - Олег Соломін, який проживає, за даними ЄДР, в м.Донецьку.

За даними Zакупівлі2.0, для ТОВ "Південноукраїнський медіа холдинг" це перший договір, укладений в сфері держзакупівель.

Теми: Миколаївська область
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