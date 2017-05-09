Макрона і Клінтон атакували одні і ті ж хакери, пов'язані з РФ

847 переглядів
0
Вівторок, 9 травня 2017, 06:56

Хакери, які стоять за зламом пошти штабу обраного президента Франції Еммануеля Макрона, пов'язані з низкою російських фірм, яких звинувачують в кібеатаках на Демократичну партію США незадовго до виборів.

Про це пише The Guardian.

"Американська компанія Flashpoint і японська Trend Micro опублікували дані розвідки, які припускають, що хакерська група, відома під назвами Advanced Persistent Threat 28 (APT 28), Fancy Bear і Pawn Storm, несе відповідальність за атаку. Група пов'язана з російською військовою розвідкою (ГРУ) ", - пише видання.

Незважаючи на високі технічні можливості, які, як вважається, має APT 28, група використовувала простий, але ефективний метод, відомий як фішинг. Спосіб передбачає створення "фейкових" сторінок входу на сайти, де жертви вводять свої імена і паролі.

Віталій Кремез із Flashpoint повідомив, що для зламу сереверів Демократичної партії США була використана адреса ("myaccount.google.com-changepasswordmyaccount-idx8jxcn4ufdmncudd.gq"), яка виглядала, як офіційна сторінка Google.

Минулого місяця APT 28 зареєструвала адреси сайтів, що імітують назву руху Макрона "Вперед".

Компанія Trend Micro також стверджує, що група використовувала фальшиві адреси Google і сайту Макрона. Повідомляється також, що ця організація зареєструвала доменні імена Християнсько-демократичного союзу Німеччини.

Як повідомлялося, команда Еммануеля Макрона повідомила, що стала жертвою масованої хакерської атаки за кілька годин до офіційного завершення кампанії.

Результатом атаки стали злиті в мережу десятки тисяч листів і документів штабу Макрона, при цьому оригінальні документи змішані з фейками.

Теми: США Франція Росія хакери
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Макрон пообіцяв Трампу захищати кліматичну угоду 9 травня 2017, 06:06
У Сенаті США пройшли слухання про втручання Росії у вибори 9 травня 2017, 04:09
Зустріч Лаврова і Тіллерсона перенесена з Аляски до Вашингтона 9 травня 2017, 02:58
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
АТО: 50 обстрілів, бойовики застосовують 122-мм артилерію
У Сенаті США пройшли слухання про втручання Росії у вибори
Ми за активізацію "Нормандського формату" – Порошенко
Чубаров закликав вийти на спільну молитву в Криму попри заборону
Усі новини
Імена, історії, відео

Хто виступить у першому півфіналі Євробачення

10 подій Євробачення

Куди сходити в Києві під час конкурсу