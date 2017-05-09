9 травня у зоні АТО - 32 обстріли, один боєць загинув, одного поранено

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Вівторок, 9 травня 2017, 18:55

З початку доби 9 травня зафіксовано 32 обстріли по опорних пунктах сил АТО, 1 військовослужбовець загинув, один зазнав поранень. 

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00. 

"На Донецькому напрямку бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів біля н.п. Верхньоторецьке, Авдіївки, Кам’янки, Луганського, Зайцевого", - повідомили у штабі. 

На Приморському напрямку - біля Водяного, Павлополя, Широкиного та Лебединського, під Чермаликом, поблизу Старогнатівки, Гранітного та Гнутового - з озброєння танку, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, 120-мм мінометів та протитанкових гранатометів. 

На Луганському напрямку по силах АТО біля Новотошківки, Кримського та Валуйського бойовики застосували міномети калібру 82-мм, протитанкові ракетні комплекси та великокаліберні кулемети. 

"В окремих випадках командири ЗСУ ухвалювали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь", - йдеться у звіті.

Теми: АТО Донбас Мінські угоди
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