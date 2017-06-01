У Львові оголошено жалобу через смерть Любомира Гузара

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Четвер, 1 червня 2017, 01:28

1 червня у Львові оголошено жалобу через смерть Блаженнійшого Любомира Гузара.

Про це повідомляє сайт міськради.

"Відповідно до розпорядження міського голови Львова, 1 червня у місті оголошено день жалоби. Відтак, буде вивішено державний прапор України з траурними стрічками та приспущено державний прапор на усіх адміністративних будівлях. Також рекомендовано обмежити проведення розважальних заходів", - йдеться в повідомленні.

Блаженнійший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя після важкої хвороби.

Після смерті 14 грудня 2000 року верховного архієпископа Мирослава Іоанна Любачівського Синод Української греко-католицької церкви вибрав, 25 січня 2001 року єпископа Любомира Гузара новим предстоятелем.

На наступний день, 26 січня 2001 року, в Соборі св. Юра у Львові відбулася інтронізація нового верховного архієпископа, відразу ж після якої папський нунцій інформував, що Іоанн Павло II, як він повідомив телеграмою, не тільки підтверджує такий вибір синоду, а й надає новоінтронізованому верховному архієпископу титул кардинала.

У 2002 році верховний архієпископ Любомир освятив наріжний камінь свого Патріаршого собору в Києві.

10 лютого 2011 року папа Бенедикт XVI прийняв відставку Любомира Гузара з поста верховного архієпископа УГКЦ.

Відповідне прохання Гузар подав, коли йому виповнилося 75 років.

Його колонки на УП читайте тут:

Любомир Гузар. Людина з янголом на плечі

Теми: церква Львів
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Любомир Гузар. Людина з янголом на плечі

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