Пункти пропуску на лінії розмежування перейшли на літній час

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Четвер, 1 червня 2017, 08:38

Контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення АТО перейшли на літній період роботи.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

З  1 червня 2017 року в контрольних пунктах в’їзду-виїзду пропускні операції будуть здійснюватись з 06.00 до 20.00.

Державна прикордонна служба України звертається до всіх громадян врахувати дану інформацію під час планування поїздок через лінію розмежування.

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