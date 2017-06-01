Пункти пропуску на лінії розмежування перейшли на літній час
Контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення АТО перейшли на літній період роботи.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
З 1 червня 2017 року в контрольних пунктах в’їзду-виїзду пропускні операції будуть здійснюватись з 06.00 до 20.00.
Державна прикордонна служба України звертається до всіх громадян врахувати дану інформацію під час планування поїздок через лінію розмежування.
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