Пункти пропуску на лінії розмежування перейшли на літній час

Контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення АТО перейшли на літній період роботи.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

З 1 червня 2017 року в контрольних пунктах в’їзду-виїзду пропускні операції будуть здійснюватись з 06.00 до 20.00.

Державна прикордонна служба України звертається до всіх громадян врахувати дану інформацію під час планування поїздок через лінію розмежування.