Штаб АТО: Режим тиші переважно дотримується

Бойовики здебільшого дотримуються погодженого раніше добового "режиму тиші" в зоні проведення АТО.

Про це "Українській правді" повідомив прес-офіцер штабу АТО Антон Миронович.

"Загалом тиша. Тільки двічі бойовики відкривали вогонь після опівночі на приморському напрямку біля Широкиного і Павлополя. Але наразі режим "тиші" дотримується. Обстріли можливо відбудилися, бо вони недисципліновані", - зазначив він.

"Але ми сподіваємось, що на них вплине російська сторона СЦКК і ці зобов'язання зіграють визначну роль у питанні дотримання тиші", - зазначив він.

Миронович не виключив, що бойовики можуть використати цей режим тиші для здійснення провокацій, як було раніше.

"Ми не послаблюємо пильності і спостерігаємо за ворогом", - зазначив він.

У свою чергу в СЦКК на питання УП, чому режим тиші погоджено лише на добу, зазначили, що однією з причин, чому українська сторона просила про перемир'я - це День захисту дітей.

"Це був пробний захід. Але українська сторона СЦКК наполягає, щоб взагалі режим тиші був продовжений, але на це потрібна воля двох сторін", - сказали в СЦКК.

Як відомо, режим тиші має триматися з 00.00 годин 1 червня до 00.00 годин 2 червня.

Оксана Коваленко, УП