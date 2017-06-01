Тимошенко попросила вибачення у Герасимова
Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко попросила вибачення у всіх, кого могла образити, зокрема у голови фракції "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова.
На 6-му молитовному сніданку у Києві вона прокоментувала свої теледебати з Герасимовим, які відбулися 30 травня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Нещодавно у нас був такий важкий ефір з головою фракції "Блоку Петра Порошенка" Артуром Герасимовим... Хто спостерігав, знає, що там була така сутичка", – сказала Тимошенко.
"То я хочу сказати, що нам треба більше любити один одного, більше довіряти один одному і більше співпрацювати один з одним. І тому я хочу попросити вибачення, якщо я там образила Артура Герасимова чи когось у залі, в Україні", – заявила вона.
Лідер "Батьківщини" зазначила, що всі католицькі богослужіння завжди закінчуються тим, що люди обіймають один одного, вибачаться один перед одним.
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